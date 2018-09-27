الجيزة تستقبل السائحين بالورود فى اليوم العالمى للسياحة

احتفلت محافظة الجيزة باليوم العالمى للسياحة والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام حيث استقبلت الادارة العامة للسياحة السائحين والزائرين بمنطقة الاهرامات الاثرية بالورود والهدايا التذكارية والبروشورات بمختلف لغات العالم.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة تحرص على المشاركه فى الأحداث والفعاليات التى تساهم فى تنشيط السياحة وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى وتقديم كل سبل الدعم من أجل تنشيط حركة السياحة.



يذكر أن الاحتفال بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل عام يهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على الدول .