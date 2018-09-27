3000 زائر لـ ديزني لايف فى افتتاحها وسط حضور جماهيرى.. صور

استقبلت جماهير غفيرة تجاوز عددها 3000 زائر، من العائلات المصرية والأطفال وعشاق ديزني في مصر عرض ديزني الآخير Mickey and Minnie’s Doorway to Magic الذي أقيم افتتاحه ليلة 26 سبتمبر 2018 في الصالة المغطاه بإستاد القاهرة، كجزء من عروض ديزني العالمية التي تجول العالم والتي زارت مصر آخر مرة في عام 2014 وشهدت نجاحًا باهرًا.



ونظم العرض شركة "فيلد انترتينمنت" الشركة العالمية المسئولة عن جولات عروض ديزني الحية حول العالم، وشركة "داينو" المصرية المتخصصة في تنظيم الفعاليات والوكيل الحصري لعروض ديزني في مصر التي تقوم على جميع الجوانب التنظيمية واللوجيستية للعرض وهو ما ساهم في خروجه بهذا الشكل المنظم والمحترف.



وتسنى للحضور مشاهدة أكثر من 25 شخصية من أشهر شخصيات ديزني في العرض المكون من عرضين والذي عمل عليه في الكواليس من محترفي العروض الحية من مصممين ومؤلفين موسيقيين، ومصممي رقصات، إلى مصممي الخدع البصرية والإضاءة التي أخذت الجمهور في رحلة خيالية حقيقية مليئة بالعجائب.



وعلق محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة داينو، الشركة القائمة على تنظيم العرض في مصر، قائلًا: "لقد فاق استقبال العرض توقعاتنا، لإن جميع الحاضرين انتظروا هذا العرض لوقت طويل والآن تمكنوا من رؤية أشهر شخصيات ديزني في رحلة خيالية على المسرح، وقد كان التعاون مع "فيلد انترتينمنت" مشوارًا طويلًا عملنا فيه مع فريق كبير من المحترفين ليخرج العرض بهذا الشكل المتقن ويساهم في الترفية عن العائلات التي حضرت اليوم ويرسم البهجة على وجوة الأطفال".



وبعد النجاح الباهر للعرض، صرح ستيفن أرمسترونج، نائب رئيس "فيلد انترتينمينت" الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: "لقد أذهلنا نجاح العرض الذي جذب هذا الكم من الجمهور الواعي الذي يبحث عن الترفيه ومشاهدة شخصيات ديزني المفضلة لديهم، ويرجع الفضل لهذا العرض الناجح إلى جميع الفرق التي بذلت الكثير من الجهود لتخرج جميع التفاصيل بهذه الدقة، حيث تم استخدام أكثر من 70 مصباح للإضاءة مع 12 نظام إضاءة لإخراج العرض بشكل حي وحقيقي، كما قضى الفريق أكثر من 160 ساعة لتصميم وصناعة الأدوات التي تم استخدامها على المسرح وفي ديكور العرض، حتى عربة سندريلا الخيالية التي ركبتها في رحلتها لقصر الأمير تمت صناعتها بشكل دقيق بعد صهر الحديد وزخرفته يدويًا. أما مصممي الأزياء وضعوا الكثير من الجهد لتظهر ملابس الشخصيات جذابة وبراقة."



وأكد نجاح هذا العرض على النجاح الذي يحرزه المجال الترفيهي في مصر وهو ما ساهم فيه التعاون بين "فيلد انترتينمينت" وداينو، كما يلقي الضوء على الفرص التي يتمتع بها السوق المصري في مجال السياحة الترفيهية.