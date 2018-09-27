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حوادث

تفاصيل مقتل سيدة على يد عامل الخمارة في الوراق

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:03 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر امنية بمديرية امن الجيزة، تفاصيل قتل ربة منزل في العقد الخامس من عمرها علي يد شقيق زوجة نجلها بسبب خلافات عائلية بمنطقة الوراق.

وقالت المصادر، ان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تلقي إخطارا يفيد بالعثور علي جثة ربة منزل في العقد الخامس من عمرها داخل وحدة سكنية بمنطقة الوراق، وعلي الفور وجه بكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

وشكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف الملابسات، وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، ان خلافات عائلية نشبت بين فتاة وزوجها، تدخل علي أثرها أهليتهم لحل المشكلات بينهم.

كما كشفت التحريات، ان والدة الزوجة وشقيقها عامل بخمارة ووالدة الزوج تواجدا بالشقة محل الواقعة لحل الخلافات بين الزوجين، وخلال ذلك تعدي الزوج علي حماته بالضرب مما أثار غضب شقيق الزوجة، فقام بإخراج خنجر من بين طيات ملابسه وطعن به والدة زوج شقيقته في ظهرها مما أدي إلي وفاتها في الحال، وفر هاربا.

وعقب تقنين الاجراءات، تمكنت قوة امنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة، والرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، من ضبط المتهم، وبمعرفته امكن ضبط سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة انتقاما لوالدته.

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