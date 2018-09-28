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محافظات

نشطاء الفيسبوك ينتقدون مدرسين يضربان طلابا بإحدى مدارس بلقاس.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:17 ص
همت الحسينى
تداول عدد من النشطاء فيديو على صفحات التواصل الاجتماعى لقيام مدرسين بمدرسة بلقاس الثانوية بنين بضرب عدد من الطلاب بالعصا لتأخرهم عن طابور الصباح.

حيث أكد النشطاء فى تعليقاتهم على الفيديو أن كل من محمد.ك مدرس تربية رياضية وأسامة.أ وكيل المدرسة قاموا باستخدام عصا غليظة لمعاقبة الطلاب المتأخرين عن طابور الصباح .

فيما طالب النشطاء من المسؤلين بتحويلهم للتحقيق ومعاقبتهم لضربهم الطلاب لأن الضرب ممنوع في المدارس.

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