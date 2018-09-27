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رياضة

أسباب فنية تؤدي إلى عدم إذاعة لقاء الإسماعيلي والكويت الكويتي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
يسري غازي
أعلن مسئولو شبكة قنوات أبوظبى الرياضية عدم إذاعة مباراة الإسماعيلي مع نظيره الكويت الكويتى المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب استاد الكويت فى إياب دور الـ 32 بكأس زايد بدورى الأبطال.

وحقق فريق الدراويش فوزا على الفريق الكويتى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بالقاهرة.

وأرجع مسئولو شبكة قنوات ابوظبى عدم نقل اللقاء إلى وجود أزمة فنية بالشركة المتعاقدة مع الاتحاد العربى لكرة القدم أدت إلى عدم نقل اللقاء.

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