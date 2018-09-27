جوتيريش يشيد بكلمة الرئيس السيسي بشأن تسخير التكنولوجيا لخدمة الدول النامية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بخطاب الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح "مجموعة الـ77 والصين"، بشأن تسخير التكنولوجيا لأغراض التنمية وخدمة الدول النامية، وألا تستغل التكنولوجيا لتفتيت الشعوب.



وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته بـ"مجموعة الـ77 والصين"،: «علينا أن نضمن تمكين النساء اقتصاديا»، لافتا: «مجموعة الـ77 أعلنت أنها ستبقي منخرطة في عملها لتعزيز إصلاح الأمم المتحدة».



وأكمل: «أنا ممتن لمجموعة الأمم المتحدة علي الدعم الذي لاقيته في جدول أعمال الإصلاح، نحن نمضي عازمين من أجل تنفيذ الأولويات وخدمة الناس مع ضمان مزيد من الشفافية والمساءلة والفاعلية».



وأشار: «في الشهر المقبل سوف أقدم مقترحات جديدة لتحسين سياسات مواردنا البشرية وزيادة التنوع الإنساني والجغرافي داخل الأمانة».