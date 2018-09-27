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اقتصاد

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
أ ش أ
تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس.

ارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 14ر0 نقطة بنسبة 3.04% لتسجل 58ر4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 70ر4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 32ر4 ‏دولار.‏

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" 02ر0 نقطة بنسبة 0.51% لتسجل 98ر1 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 21ر2 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.79 دولار.

وحافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 70ر17 دولار. كما استقر أيضا أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 20ر0 ‏دولار.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 35ر5 دولار. وكان أعلى مستوى لها عند 81ر4 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 64ر4 دولار.

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