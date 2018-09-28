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ديني

كيفية الوقاية من السحر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمدعبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السحر حقيقة، وجمهور العلماء قالوا إن السحر حقيقة وليس بخيال فهناك نوع من أنواع السحر من قبيل التخيلات وليس هو السحر وهذا صحيح عند العلماء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فُعِلَ له سحر من رجل يهودي فضلًا عن أن سائر الأنبياء تأثروا السحر أيضًا فهو حقيقة وليس خيال.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « كيفية الوقاية من السحر؟»، أن من يفعل لغيره سحره ليس بالضروره ان يضره هذا السحر فمن الممكن أن يزول السحر بهمته وبأذكاره فالسحر إنما هو تحت أقدار الله، مٌضيفًا إلى أن السحر حقيقة لكن هناك خرافات يبالغ فيها البعض هى المبالغات التى يرتكبها الناس فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدث له السحر أنزل الله عليه المعوذتين فكلما كان يقرأهما شعر بقوة وهمه وأن كل هذا السحر يزول فعلمنا الله ان المعوذتين سببًا فى فك السحر.

وأشار الى ان من يصيبه السحر عليه ان يردد أذكار الصباح والمساء والصيام والصلاة والادعية وقراءة اية الكرسي 11 مرة قبل النوم فكل هذه تزيل عن المسلم السحر ولا يذهب لأحد من الشيوخ فالذهاب لمثل هذه الشيوخ سير وراء الاوهام.

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