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أخبار العالم

موقع اقتصادي: الذرة البرازيلية تنافس نظيرتها الأوكرانية في الأسواق المصرية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكر موقع إس آند بي جلوبال المتخصص في متابعة أسواق الطاقة والسلع، الخميس، أن انخفاض أسعار الذرة البرازيلية والأرجنتينية تسبب في عدم قدرة الذرة الأوكرانية على المنافسة في مصر.

وأوضح الموقع أن المشترين المصريين يفضلون أنواعا أخرى عن الذرة الأوكرانية، فيما تباع الذرة القادمة من البرازيل والارجنتين بأسعار أقل.

وتابع أن مصر مازالت مستمرة في استيراد القمح الروسي حيث يتم استخدامه في إنتاج الخبز المدعم.

يذكر أن وزارة الزراعة الأوكرانية أعلنت في يوليو الماضي أن مصر كانت من بين أكبر المستوردين للحبوب وكذلك الصين وإندونيسيا الموسم الماضي، الذي شهد تصدير 17.8 مليون طن من الذرة بقيمة 2.86 مليار دولار، و17.2 مليون طن من القمح بقيمة 2.83 مليار دولار، و4.3 مليون طن من الشعير بقيمة 640 ألف دولار.

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