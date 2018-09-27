ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وممثلي الاتحادات الأوليمبية أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة.

تناول اللقاء خطة النشاط البارالمبي للإعداد لدورة طوكيو للألعاب البارالمبية لعام 2020، وتطوير رياضة المعاقين بمصر، كما قام كل ممثل اتحاد بعرض أنشطته واحتياجاته خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتماما كبيرا بالرياضات البارالمبية، مبينًا أن الوزارة لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تذليل كل العقبات لدعم الأبطال البارالمبيين.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، اللواء أحمد ناصر - رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، المهندسة أمل مبدي - رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، معتز عاشور - رئيس اتحاد تنس الطاولة، الدكتور أحمد عويني- رئيس اتحاد رياضات المكفوفين، العميد طارق الدريني -عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، ايمان حسين- رئيس لجنة ذوي الإعاقة للدراجات، هشام التهامي - عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، أحمد سلطان -عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، ايمن عزمي -عضو مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي.
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية

ترشيحاتنا

شاهد.. ميدو يعلن عن مفاجأة للجمهور تتعلق بمسيرته الكروية

هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو

احذري.. أخطاء مكياج تظهرك أكبر سنا.. فيديو

زكريا ناصف: الأهلي فوق الجميع لمن يريد أن يعرف

طالب يعتدي على زميله بمطواة داخل مدرسة في الدقهلية

إطلالات متشابهة للفنانات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. صور

إنذار على يد محضر من العتال ضد وزير الرياضة ورئيس الأولمبية.. مستند

مصر تنجح في إعادة 78 مواطنا محتجزين في ليبيا

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو

أيقونة منتخب تونس: الأهلى يخوض مبارياته خارج أرضه على غرار النهائيات

وزير الخارجية السعودي يطالب كندا بالاعتذار: لسنا جمهورية موز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية
السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟