وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وممثلي الاتحادات الأوليمبية أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة.



تناول اللقاء خطة النشاط البارالمبي للإعداد لدورة طوكيو للألعاب البارالمبية لعام 2020، وتطوير رياضة المعاقين بمصر، كما قام كل ممثل اتحاد بعرض أنشطته واحتياجاته خلال الفترة المقبلة.



أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتماما كبيرا بالرياضات البارالمبية، مبينًا أن الوزارة لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تذليل كل العقبات لدعم الأبطال البارالمبيين.



حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، اللواء أحمد ناصر - رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، المهندسة أمل مبدي - رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، معتز عاشور - رئيس اتحاد تنس الطاولة، الدكتور أحمد عويني- رئيس اتحاد رياضات المكفوفين، العميد طارق الدريني -عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، ايمان حسين- رئيس لجنة ذوي الإعاقة للدراجات، هشام التهامي - عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، أحمد سلطان -عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، ايمن عزمي -عضو مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي.