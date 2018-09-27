مصطفى حجاج يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ خطوة

استطاع الفنان مصطفى حجاج ان يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر بأغنيته الجديدة " خطوة " ، والتى قام بطرحها منذ عدة أيام .
الاغنية استطاعت ان تحقق ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة لتحتل المركز ال 12 فى القائمة التى تضم 50 فيديو .
أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.
الاغنية استطاعت ان تحقق ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة لتحتل المركز ال 12 فى القائمة التى تضم 50 فيديو .
أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.