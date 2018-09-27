مصطفى حجاج يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ خطوة

استطاع الفنان مصطفى حجاج ان يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر بأغنيته الجديدة " خطوة " ، والتى قام بطرحها منذ عدة أيام .



الاغنية استطاعت ان تحقق ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة لتحتل المركز ال 12 فى القائمة التى تضم 50 فيديو .





أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.

