حقيقة أسطورة كمبيوتر يختار أسماء المعارك والأسلحة الإسرائيلية

يعتقد الإسرائيليون أن هناك حاسبا آليا يقوم باختيار الأسماء للعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال، لكن هل هذا هو الأمر كله؟ بالتأكيد لا.



تقول صحيفة "يسرائيل هايوم" إن هناك تفكيرا عميقا يقف وراء اختيار الاسماء التي يتم اطلاقها على العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، يكون الهدف منها غرس المعني في العملية العسكرية من أجل تحقيق أهدافها، إضافة إلى أن الرؤى العملياتية والسياسية والنفسية والإعلامية لها دور مهم في اختيار اسم العملية العسكرية.



وتوضح الصحيفة أن حرب لبنان الثانية على سبيل المثال تم فرضها بواسطة الضغط الشعبي، أمام حرب يوم الغفران "اكتوبر 73" فقد استمدت تسميتها الإسرائيلية من توقيت نشوب الحرب الذي تزامن مع عيد الغفران اليهودي وما له من معاني دينية، أمام حرب الأيام الستة "نكسة 76" فقد استمدت تسميتها من المدة الزمنية التي استغرقتها الحرب.



لكن فيما يتعلق بأسماء عمليات عسكرية مثل "عناقيد الغضب" و"أمطار الصيف" و"أغنية الحور" و"غضب الرب" .. إلخ، فهناك 4 مقاييس يتم من خلالها تحديد اسماء العمليات العسكرية وهي، أسماء الأشخاص، أسماء الأماكن، أسماء النباتات وأسماء الحيوانات، وكل هذه الموضوعات تنقسم إلى قسمين، هما عالم الطبيعة، وعالم التوراة.



وتشير الصحيفة إلى أن دراسة تناولت بالفحص نحو 81 عملية عسكرية قامت بها إسرائيل منذ ما تطلق عليه زعما "حرب الاستقلال" "حرب فلسطين 1948" وحتى عملية الرصاص المصبوب "2008 - 2009"، وكذلك أسماء الأسلحة في الجيش الإسرائيلي، تبين من الفحص أن لها أسماء مشابهة، مثل الدبابة "ميركافا" والذي استمد اسمها من العالم التوراتي لمركبة الكروبيم وهم نوع من الملائكة، بحسب المعتقد اليهودي، يحملون الرب غير المرئي، وأما بندقية الجليل أو تافور أو النقب، فقد جاءت من الطبيعة. أما أسماء الحيوانات فهناك طائرة لافيئ التي تستمد اسمها من اسم عرين أنثى الأسد، والمدرعة "البومة".



وبحسب الدراسة، هناك نحو 239 من أسماء الأسلحة والعمليات العسكرية، ثلثها تستمد أسماءها من الطبيعة، مثل عملية "قوس قذح"، والثلث الثاني تقريبا يستمد أسماءه من المصطلحات والمفاهيم التوراتية مثل "العملية شلومو"، والباقي عبارة عن دمج بين الطبيعة والتوراة مثل "عامود السحاب"، في إشارة إلى قصة خروج اليهود من مصر.



وتوضح الدراسة أن قوة اسم العملية العسكرية يمكنه أن يؤثر على التصور العام للعملية العسكرية لدى الجمهور باعتبارها عملية ناجحة أم لا. على سبيل المثال، عملية "سلام الجليل" أو "غزة لبنان 1982" وضعت لها هدفا واضحا، بحسب الرؤية الإسرائيلية، وفي المقابل، هناك أسماء ضبابية لأسماء عمليات عسكرية أخرى مثل " الشتاء الساخن" و"قوس قذح" و"عناقيد الغضب" لم تضع لها أهدافا واضحة، فهذه الأسماء لا تخبر المتلقي بأي شيئ. وتقول الصحيفة ربما يكون هذا هو الهدف الحقيقي لمن يقوم باختيار الأسماء، أو تكون اسطورة الحاسب الآلى السري الذي يختار الأسماء صحيحة.