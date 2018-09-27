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أبو مازن: القدس الشرقية عاصمتنا ولسنا ضد المفاوضات لإنهاء الصراع مع إسرائيل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:56 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
هاني حسين
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لم يرفض أي مفاوضات لإنهاء الصراع مع إسرائيل، معلنا تمسكه بحل الدولتين وتحقيق السلام بالمفاوضات التي لم يرفضها مسبقا.

وأضاف أبو مازن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:" أطلقت مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المجمع عليها أمميا".

وتابع:" لسنا ضد المفاوضات لحل القضية الفلسطينية ولم نرفضها وسنواصل مد أيدينا من اجل السلام ولا نؤمن إلا بالسلام الذي هو طريقتا للوصول إلى مطالبانا ولا نؤمن بالعنف والإرهاب في كافة المحافل الدولية".

واستطرد أبو مازن: "السلام في منطقتنا لن يتحقق إلا بتجسيد إستقلال دولة فلسطين، وتكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ولن نقبل بغيرها عاصمة لنا".

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