ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مشاركة قوية للعقارات اليونانية في معرض الاستثمار مقابل الجنسية والإقامة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
محمد وديع
نظمت الهيئة اليونانية لتشجيع الاستثمار والتجارة "انتربرايز جريس" مشاركة الوفد اليوناني في "المعرض الدولي للاستثمار المالي والعقاري مقابل الجنسية والإقامة "، الذي أقيم بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر 2018.

ضم الوفد اليوناني ممثلين عن 6 شركات للتسويق العقاري باليونان، عرضوا أنشطة وخدمات تلك الشركات داخل الجناح اليوناني بالمعرض، وذلك في إطار الترويج لسوق العقارات اليونانية وبرنامج "جولدن فيزا" في اليونان.

ووفقا للجهة المنظمة، شارك في المعرض 25 شركة وهيئة من 10 دول، ضمت وكالات للتسويق العقاري، وشركات لإدارة العقارات واستشاريين للتطوير العقاري، بهدف الترويج لقطاع العقارات بتلك الدول ، والبرامج التي تقدم الجنسية وتصاريح الإقامة مقابل الاستثمار ، وقد جذب المعرض عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

وعرض مسئولو الهيئة تفاصيل برنامج "جولدن فيزا" على زوار الجناح اليوناني، والفرص المتاحة للمواطنين غير الأوروبيين للحصول على تصريح إقامة دائمة في اليونان، كما قام ممثلو الشركات اليونانية بعرض الأصول العقارية المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى خبراتهم في السوق اليونانية.

وتم تنظيم حلقة نقاشية لرجال الأعمال والمستثمرين، تضمنت عرضًا من المسؤولين اليونانيين وممثلي الشركات المشاركة، حول برنامج "جولدن فيزا " في اليونان.

ويختص برنامج "جولدن فيزا" بمنح تصاريح إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية، من خلال تملكهم عقارات داخل اليونان، وتم منح أكثر من ثلاثة الاف تصريح إقامة للمستثمرين في إطار هذا البرنامج، حتى نهاية أغسطس الماضي، طبقا لبيانات الوزارة اليونانية لسياسات الهجرة.

وتعمل الهيئة اليونانية لتشجيع الاستثمار والتجارة "انتربرايز جريس" تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتنمية اليونانية، وتتمثل مهمتها في تسهيل الاستثمارات الأجنبية داخل اليونان، والترويج للصادرات والخدمات اليونانية في الخارج.

ترشيحاتنا

تسريب صوتي لـ مستشار أمير قطر يكشف تحريضه ضد مصر.. فيديو

إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأول مرة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 17.75 و 16.75%

مفاجأة .. أحمد الفيشاوي يقيم حفل زفافه على شاطئ الجونة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

تراجع أسعار الذهب اليوم

تعرّف على اللجنة القضائية المشرفة على عمومية الأهلي غير العادية

الإسماعيلي يهزم الكويت بركلات الترجيح ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس زايد

رسميا .. نائلة فاروق حلمي رئيسا لقطاع التلفزيون

أهلي 99 يفوز على الإنتاج الحربي بثنائية في بطولة الجمهورية

إخلاء سبيل مدرس سبّ وزير التعليم على فيسبوك

مدرب الإسماعيلي : لقاء الكويت صعب.. وسنحقق الفوز في دور الـ 32

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

فيديو

دبلوماسى سابق يوضح عوامل تفحش ظاهرة الإرهاب..فيديو
تسريب صوتي لـ مستشار أمير قطر يكشف تحريضه ضد مصر.. فيديو
أبوشقة: السيسي حقق الاستقرار الأمني.. ويسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
محللة سياسية: دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب
أمين عام الجامعة العربية: توقيع عقوبة على الأطراف الليبية المتنازعة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟