مشاركة قوية للعقارات اليونانية في معرض الاستثمار مقابل الجنسية والإقامة

نظمت الهيئة اليونانية لتشجيع الاستثمار والتجارة "انتربرايز جريس" مشاركة الوفد اليوناني في "المعرض الدولي للاستثمار المالي والعقاري مقابل الجنسية والإقامة "، الذي أقيم بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر 2018.



ضم الوفد اليوناني ممثلين عن 6 شركات للتسويق العقاري باليونان، عرضوا أنشطة وخدمات تلك الشركات داخل الجناح اليوناني بالمعرض، وذلك في إطار الترويج لسوق العقارات اليونانية وبرنامج "جولدن فيزا" في اليونان.



ووفقا للجهة المنظمة، شارك في المعرض 25 شركة وهيئة من 10 دول، ضمت وكالات للتسويق العقاري، وشركات لإدارة العقارات واستشاريين للتطوير العقاري، بهدف الترويج لقطاع العقارات بتلك الدول ، والبرامج التي تقدم الجنسية وتصاريح الإقامة مقابل الاستثمار ، وقد جذب المعرض عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين.



وعرض مسئولو الهيئة تفاصيل برنامج "جولدن فيزا" على زوار الجناح اليوناني، والفرص المتاحة للمواطنين غير الأوروبيين للحصول على تصريح إقامة دائمة في اليونان، كما قام ممثلو الشركات اليونانية بعرض الأصول العقارية المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى خبراتهم في السوق اليونانية.



وتم تنظيم حلقة نقاشية لرجال الأعمال والمستثمرين، تضمنت عرضًا من المسؤولين اليونانيين وممثلي الشركات المشاركة، حول برنامج "جولدن فيزا " في اليونان.



ويختص برنامج "جولدن فيزا" بمنح تصاريح إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية، من خلال تملكهم عقارات داخل اليونان، وتم منح أكثر من ثلاثة الاف تصريح إقامة للمستثمرين في إطار هذا البرنامج، حتى نهاية أغسطس الماضي، طبقا لبيانات الوزارة اليونانية لسياسات الهجرة.



وتعمل الهيئة اليونانية لتشجيع الاستثمار والتجارة "انتربرايز جريس" تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتنمية اليونانية، وتتمثل مهمتها في تسهيل الاستثمارات الأجنبية داخل اليونان، والترويج للصادرات والخدمات اليونانية في الخارج.