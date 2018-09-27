ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عباس يدعو ترامب للتراجع عن قراراته المتعلقة بالقدس واللاجئين والمستوطنات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
رويترز
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن قراراته بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين والتي قال إنها تقوض حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط.

وقال عباس في كلمته بالاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة "وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".

ومضى يقول "أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".

ترشيحاتنا

تفاصيل مقتل سيدة على يد عامل الخمارة في الوراق

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

أسباب فنية تؤدي إلى عدم إذاعة لقاء الإسماعيلي والكويت الكويتي

هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

أيقونة منتخب تونس: الأهلى يخوض مبارياته خارج أرضه على غرار النهائيات

إخلاء سبيل مدرس سبّ وزير التعليم على فيسبوك

جمهور الزمالك ينتفض بعد هاشتاج الأهلي فوق الجميع

سمير رؤوف: توقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وجذب السيولة الأجنبية

مفاجأة المدير الفني لـ الأهلي تثير اهتمام الإعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة

مدرب القادسية الكويتى يتعهد بإقصاء الزمالك من البطولة العربية

وكيل تعليم الدقهلية يحيل المتورطين في واقعة ضرب طلاب مدرسة بلقاس للتحقيق

ترامب يكشف سر ضحك زعماء العالم من خطابه في الأمم المتحدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على النجمة اللبناني في الشوط الأول ..فيديو
مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟