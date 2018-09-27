عباس يدعو ترامب للتراجع عن قراراته المتعلقة بالقدس واللاجئين والمستوطنات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن قراراته بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين والتي قال إنها تقوض حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط.



وقال عباس في كلمته بالاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة "وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".



ومضى يقول "أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".