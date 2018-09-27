الأوقاف تعيد الشيخ سعيد رسلان للخطابة بعد مناشدة مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تحدث فى الحلقة الماضية عن منع الداعية محمد سعيد رسلان من صعود المنبر، وأنه ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بالاستجابة له.



وأضاف "بكرى" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعات الارهابية كانت تستغل هذا القرار، لان الداعية كان يهاجم الجماعات المجرمة.



وأكد "بكرى" أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الداعية محمد رسلان فى مواجهة جماعة الإخوان الارهابية والجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن موقف الشيخ محمد رسلان واضح دائما من حيث الوقف إلى جانب الدولة المصرية.



وقد أبدى الإعلامى مصطفى بكرى فى الحلقة الماضية استغرابه من قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمنع الداعية محمد سعيد رسلان من صعود المنبر أو إلقاء أى دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة.



وأوضح "بكرى" أن الداعية محمد رسلان ألقى كلمة بعد انتهاء خطبة الجمعة طالب فيها أتباعه الالتزام بالقوانين والحفاظ على البلاد، إضافة إلى تأكيده على أن وزارة الأوقاف هي صاحبة الشأن ولها الحق فى أن تفعل ما يجوز .



وتابع بكرى قائلا:" نتمنى الجمعة القادمة أن نرى الشيخ رسلان عاد مره أخرى إلى منبره مدافعا عن ثوابت الدولة المصرية مدافعا عن الدين الصحيح، هل يعقل يا سيادة وزير الأوقاف وقف الصوت الذي يدافع بقوة عن الدولة ضد الإخوان".