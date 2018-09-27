ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأوقاف تعيد الشيخ سعيد رسلان للخطابة بعد مناشدة مصطفى بكرى

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تحدث فى الحلقة الماضية عن منع الداعية محمد سعيد رسلان من صعود المنبر، وأنه ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بالاستجابة له.

وأضاف "بكرى" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعات الارهابية كانت تستغل هذا القرار، لان الداعية كان يهاجم الجماعات المجرمة.

وأكد "بكرى" أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الداعية محمد رسلان فى مواجهة جماعة الإخوان الارهابية والجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن موقف الشيخ محمد رسلان واضح دائما من حيث الوقف إلى جانب الدولة المصرية.

وقد أبدى الإعلامى مصطفى بكرى فى الحلقة الماضية استغرابه من قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمنع الداعية محمد سعيد رسلان من صعود المنبر أو إلقاء أى دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وأوضح "بكرى" أن الداعية محمد رسلان ألقى كلمة بعد انتهاء خطبة الجمعة طالب فيها أتباعه الالتزام بالقوانين والحفاظ على البلاد، إضافة إلى تأكيده على أن وزارة الأوقاف هي صاحبة الشأن ولها الحق فى أن تفعل ما يجوز .

وتابع بكرى قائلا:" نتمنى الجمعة القادمة أن نرى الشيخ رسلان عاد مره أخرى إلى منبره مدافعا عن ثوابت الدولة المصرية مدافعا عن الدين الصحيح، هل يعقل يا سيادة وزير الأوقاف وقف الصوت الذي يدافع بقوة عن الدولة ضد الإخوان".

ترشيحاتنا

زكريا ناصف: الأهلي فوق الجميع لمن يريد أن يعرف

أول تعليق لـ النني عقب تأهل آرسنال لدور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين

مفاجأة المدير الفني لـ الأهلي تثير اهتمام الإعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة

شاهد .. #الاهلي_فوق_الجميع .. رسالة نجوم القلعة الحمراء ردا على محاولات التقليل

أول تعليق من بنك الكويت الوطني بعد اندلاع حريق ضخم في أحد مقراته

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. السبت

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجمة اللبناني

إنذار على يد محضر من العتال ضد وزير الرياضة ورئيس الأولمبية.. مستند

شاب يشعل النار فى جسد حماه بعد طلب زوجته الطلاق بالسويس

السيطرة على معركة بين عائلتين بأبوالنمرس بسبب كولدير وضبط طرفيها

رئيس الجمعية المصرية يكشف علامات الإصابة بالاضطرابات النفسية

مصرع مسجلين خطر بأسوان بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية
السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟