رئيس إسكان البرلمان: حكومة مدبولي لديها إرادة حقيقية لتنمية الصعيد

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات الحيوية المهمة، يؤكد حرص الحكومة على ترجمة توجيهات القيادة السياسية فى الاهتمام بالصعيد من خلال تنمية حقيقية، ومشروعات قومية تجعل من الصعيد مناخا خصبا للاستثمار، وترفع عنه التهميش الذى ظل يعانى منه فى السنوات الماضية.



واكد "محمود" فى بيان صحفى له اليوم، أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ترجمت توجيهات الرئيس الخاصة بتنمية الصعيد على أرض الواقع، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، معبد دندرة الأثري بقرية دندرة الذى يهدف لإبراز المكانة التاريخية والأثرية له، ووضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية، في إطار خطة الدولة لحماية وحفظ التراث، إضافة لتفقده المستشفى العام ووحدة غسيل الكلى الصناعى بالمستشفى العام، مشيدا بتوجيهاته بالارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية والاهتمام بالمرضى والعمل على توفير كل سبل الراحة وتلبية مطالبهم سريعًا.



وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد نواب المحافظة ببحث زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للصعيد فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، لافتا إلى ان حكومة "مدبولى" تحظى بقبول كبير فى الشارع المصرى.



وتابع رئيس لجنة الاسكان، الدكتور مصطفى مدبولى لديه ارادة حقيقية لتنمية الصعيد بعيدا عن التصريحات الهلامية التى سمعناها على مدار اكثر من ثلاثين عاما.