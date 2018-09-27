احذر.. ٦عادات تدمر الكلي

تعد وظيفة الكلى الأكثر أهمية في جسم الانسان، وهي تصفية الدم والتخلص من السموم والنفايات.



لذلك نصح الدكتور احمد صبري ،خبير التغذية، بالابتعاد عن ٦ عادات خاطئة يقوم بها الانسان تدمر الكلي، وعندما لا تشرب الماء بكميات كافية خلال النهار ، فإن السموم والنفايات تبدأ في التراكم ويمكن أن تسبب أضرارا بالغة في الجسم .



6 عادات تدمر الكلى:

-عدم شرب كميات كافيه من الماء

-استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء

-تناول كميات كبيره من المخللات والملح

-اهمال علاج المسالك البولية

-تناول المسكنات بكثرة

-حبس الفضلات وتاجيل الذهاب الى الحمام.