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احذر.. ٦عادات تدمر الكلي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:13 م
احذر..٦عادات تدمر
احذر..٦عادات تدمر الكلي
رنا عصمت
تعد وظيفة الكلى الأكثر أهمية في جسم الانسان، وهي تصفية الدم والتخلص من السموم والنفايات.

لذلك نصح الدكتور احمد صبري ،خبير التغذية، بالابتعاد عن ٦ عادات خاطئة يقوم بها الانسان تدمر الكلي، وعندما لا تشرب الماء بكميات كافية خلال النهار ، فإن السموم والنفايات تبدأ في التراكم ويمكن أن تسبب أضرارا بالغة في الجسم .

6 عادات تدمر الكلى:
-عدم شرب كميات كافيه من الماء
-استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء
-تناول كميات كبيره من المخللات والملح
-اهمال علاج المسالك البولية
-تناول المسكنات بكثرة
-حبس الفضلات وتاجيل الذهاب الى الحمام.

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