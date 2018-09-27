أسهم أوروبا تتعافى مع انحسار القلق بشأن الاستقرار السياسي في إيطاليا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الخميس بعد أن ارتدت عن خسائرها الأولية مع انحسار القلق فيما يبدو بشأن الاستقرار السياسي في إيطاليا قبل ساعات قليلة من اجتماع لمجلس الوزراء لتحديد أهداف الميزانية.



وأنهت الأسهم الإيطالية جلسة التداول منخفضة 0.6 بالمئة بعد أن انتشلت نفسها من مستويات أكثر انخفاضا، بينما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهر بعد أن كان هبط بما يصل إلى 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



واسترد مؤشر أسهم البنوك الإيطالية أكثر من نصف خسائره ليغلق منخفضا 1.3 بالمئة. والبنوك الإيطالية حساسة بشكل خاص للمخاطر السياسية بسبب حيازاتها الكبيرة من السندات السيادية.



وتراجع مؤشر البنوك في منطقة اليورو 0.3 بالمئة.



ومن بين أبرز الصاعدين بين الأسهم الأوروبية، قفز سهم شركة إتش آند إم السويدية لتجارة التجزئة في الأزياء الجاهزة 11.1 بالمئة بعد أن طمأنت المستثمرين إلى أنها لن تحتاج إلى خفض إضافي للتكاليف.



ومن بين أبرز الخاسرين، هبط سهم إنديفيور لصناعة الأدوية 13 بالمئة موسعة خسائرها في الجلسة السابقة التي بلغت 16.5 بالمئة، بعد أن خفضت الشركة البريطانية توقعاتها لإيرادات عقارها لعلاج إدمان الأفيون.



وانخفض سهم إيه.إم.إس لصناعة الرقائق الإلكترونية 6.4 بالمئة بعد أن خفض محللو بنك يو.بي.إس سعرهم المستهدف للسهم.