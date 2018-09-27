ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أسهم أوروبا تتعافى مع انحسار القلق بشأن الاستقرار السياسي في إيطاليا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
رويترز
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الخميس بعد أن ارتدت عن خسائرها الأولية مع انحسار القلق فيما يبدو بشأن الاستقرار السياسي في إيطاليا قبل ساعات قليلة من اجتماع لمجلس الوزراء لتحديد أهداف الميزانية.

وأنهت الأسهم الإيطالية جلسة التداول منخفضة 0.6 بالمئة بعد أن انتشلت نفسها من مستويات أكثر انخفاضا، بينما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهر بعد أن كان هبط بما يصل إلى 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

واسترد مؤشر أسهم البنوك الإيطالية أكثر من نصف خسائره ليغلق منخفضا 1.3 بالمئة. والبنوك الإيطالية حساسة بشكل خاص للمخاطر السياسية بسبب حيازاتها الكبيرة من السندات السيادية.

وتراجع مؤشر البنوك في منطقة اليورو 0.3 بالمئة.

ومن بين أبرز الصاعدين بين الأسهم الأوروبية، قفز سهم شركة إتش آند إم السويدية لتجارة التجزئة في الأزياء الجاهزة 11.1 بالمئة بعد أن طمأنت المستثمرين إلى أنها لن تحتاج إلى خفض إضافي للتكاليف.

ومن بين أبرز الخاسرين، هبط سهم إنديفيور لصناعة الأدوية 13 بالمئة موسعة خسائرها في الجلسة السابقة التي بلغت 16.5 بالمئة، بعد أن خفضت الشركة البريطانية توقعاتها لإيرادات عقارها لعلاج إدمان الأفيون.

وانخفض سهم إيه.إم.إس لصناعة الرقائق الإلكترونية 6.4 بالمئة بعد أن خفض محللو بنك يو.بي.إس سعرهم المستهدف للسهم.

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو

حلا شيحة تحذف صور زوجها وأبنائها على إنستجرام

حكم مباراة الأهلي والنجمة.. سعودي واسمه تركي.. وصاحب تاريخ كبير في الأزمات التحكيمية

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام النجمة

الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على النجمة اللبناني في الشوط الأول ..فيديو

مدير مدرسة يستخدم حلا سحريا لأزمة المقاعد الأمامية.. صور

مميش: شركة فرنسية تنفذ أول محطة لتداول السيارات بشرق بورسعيد الجديدة

مكسيم خليل يكشف سر منع دخول زوجته إلى مصر

وكيل تعليم الدقهلية يحيل المتورطين في واقعة ضرب طلاب مدرسة بلقاس للتحقيق

فيرمينو لاعب ليفربول وزوجته يشعلان إنستجرام

مفاجأة المدير الفني لـ الأهلي تثير اهتمام الإعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة

أسباب فنية تؤدي إلى عدم إذاعة لقاء الإسماعيلي والكويت الكويتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على النجمة اللبناني في الشوط الأول ..فيديو
مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟