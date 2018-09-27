مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تسجيل الهدف الثاني في شباك منافسه النجمة اللبناني في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المدينة الرياضية، ضمن منافسات الدور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال.



سجل مؤمن زكريا الهدف عن طريق تسديدة ضعيفة من على خط منطقة الجزاء، تصطدم وهي في طريقها للحارس بمدافع النجمة وتسكن شباك الفريق اللبناني في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.