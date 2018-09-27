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مرأة

5 أمراض تصيب طفلك مع بدء الدراسة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
رشا عوني
مع بدء العام الدراسي، تعاني الأمهات دومًا من إصابة أطفالها بعدة أمراض مختلفة خلال الدراسة، بعضها ينتقل عن طريق العدوى، خاصة للأبناء في سن صغير حيث تكون أجسامهم ضعيفة لا تستطيع مقاومة الأمراض فنتنقل لهم بكل سهولة.

ووفقًا لموقع "health24 " هناك 5 أمراض دومًا ما يتعرض لها الأطفال بعد دخولهم المدرسة وهي :

1-القمل والجرب، ودومًا ما تتعرض له الفتيات أكثر من الأولاد، فإذا وجدتي طفلك يشتكي من حكة بالرأس فقد يكون انتقل له عدوى القمل .

2- الجدري: وتبدأ أعراضه بحمى مفاجئة وبقع صغيرة متناثرة على الجسم وهو أكثر شيوعًا في الشتاء وأول الربيع.

3-التهاب الملحمة الوبائي: ويتسبب في التهاب العين وانتفاخها بعد نقل فيروس أو ميكروب وتبدأ أعراضه من احمرار العين والشعور الدائم بالحكة.

4-التهاب الحلق واللوزتين، وهو من أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال، وهو لا يصيب الاطفال فقط بل الكبار أيضًا.

5-التهاب الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية والالتهابات المعوية الحادة، وتبدأ أعراضها من الإسهال والاستفراغ.
5 أمراض تصيب طفلك مع بدء الدراسة
5 أمراض تصيب طفلك مع بدء الدراسة
5 أمراض تصيب طفلك مع بدء الدراسة

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