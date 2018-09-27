طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحم المفروم في المنزل

تعد البطاطس من أكثر الخضروات المحببة للكثير منا، ويمكن تناولها محمرة ومقرمشة دون الشعور بالملل من تناولها، لكن يبقى أضرارها أكبر عندما نقوم بتناولها مليئة بالدهون والزيوت، لذا قامت الشيف نونا في برنامجها البلدي يوكل بتقديم طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، وذلك بديلا عن البطاط المحمرة، وايضا بمذاق لذيذ، وبتكلفة أقل، إضافة إلى أنها صحية أكثر من تناولها مقلية في الزيت، وإليكم طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحم المفروم بالتفصيل..



مقادير طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحم المفروم:



2 كيلو بطاطس مقورة

نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة

لتر طماطم مسلوقة

ملح

فلفل أسود

زيت



طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة:



1- نحضر البطاطس ونقوم بتفريغ محتواها مثل محشي الكوسة، ونحتفظ بالقلب ثم نقليها نصف قليه أو قليه كامله حسب الرغبة ونقلى قلب البطاطس أيضا ثم نحشي البطاطس بعصاج اللحمة المفرومة.



2- ثم نحضر طاجن ونضع قلب البطاطس فى الأرضية مع جزء من اللحمة المفروم، ونرص البطاطس المحشية بجانب بعضها فى الطاجن، ثم نضع عليها صلصة الطماطم الجاهزة مسبقا.



3- نسلق الطماطم ونقشرها ثم نضربها فى الخلاط ، ثم نضع ثوم فى حلة بها زبدة وزيت، ونضعها مع الطماطم وملح وفلفل أسود.



طريقة تقديم البطاطس المحشية باللحم:



يمكن تقديمها كما هي أو ندخلها الفرن مدة بسيطة حسب الرغبة.