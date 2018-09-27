سمير رؤوف: توقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وجذب السيولة الأجنبية

توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن يعلن البنك المركزي المصري بعد قليل، رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس بما يعادل 1% لتعزيز الطلب على أذون الخزانة وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا بنحو 6% لتصل إلى 24% ما يدفع أي دولة في المنطقة والبنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة إذا كان في حاجة لبيع أذون خزانة بحيث تستطيع الدول منافسة تركيا في جذب الاستثمار بعد رفعها أسعار الفائدة لمستويات عالية وغير مسبوقة.



وأوضح رؤوف لـ صدى البلد، أن رفع أسعار الفائدة سيكون لمواجهة التضخم الذي عاد سريعا للأسواق على مستوى أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية والاستهلاكية والمتوقع أن يظهر في البيانات الاقتصادية القادمة.



وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، برئاسة طارق عامر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.



كان البنك المركزى، ثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى آخر اجتماع عقده لهذا الغرض فى 16 أغسطس الماضى ليبقى سعرى عائد الإيداع والإقراض "ليلة واحدة" دون تغيير عند مستوى 16.75 و 17.75 % "على التوالى.



يشار الى أن المركزى قرر فى وقت سابق من هذا العام خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين بواقع 1% لكل مرة، خلال اجتماعين متتاليين عقدا فى شهرى فبراير ومارس قبل أن يقرر التثبيت دون تغيير خلال ثلاثة اجتماعات لاحقة فى مايو ويونيو وأغسطس.