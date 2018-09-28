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تعليم

الأزهر يبدأ تسجيل بيانات 2075 معلما مساعدا من المتعاقدين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف البدءَ في تسجيل بيانات المدرسين المتعاقدين بوظيفة "معلم مساعد"، بمسابقة الأزهر، بتاريخ 1/8/2015، وتمّ تحرير عقودهم بدءًا من 1/11/2016 حتى 1/2/2018، بمؤهّلاتٍ تربوية، وكذلك الحاصلون على التأهيل التربويّ، على قاعدة بيانات معلّمي الأزهر الشريف لدى موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعددهم (2075) معلّمًا مساعدًا.

وأوضح الأزهر أن التسجيل، سيكون على مرحلتين: المرحلة الأولى: تبدأ من 13/10/2018 إلى 15/10/2018، بالمَقَرّات الآتية: (كفر الشيخ ـ الشرقية ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ الإسكندرية)، والمرحلة الثانية: تبدأ من 27/10/2018 إلى 30/10/2018، بالمَقَرّات الآتية: (القاهرة ـ الجيزة ـ بني سويف ـ سوهاج ـ أُسوان).

ومن المقرر أن تتقدّم هذه الفئة بالمستندات الآتية إلى اللجنة المُشَكَّلة بمَقَرّها المُعلَن، حسَبَ الجدول المُرفَق والميعاد المُحَدَّد: استمارة بيانات "معلّم مساعد"، على أن تكون معتمَدةً من المعهد، ومختومةً بخاتم الشِّعار من المنطقة، موَضَّحًا بها: المعهد، ونوعه (ب/ع/ث)، والتخصُّص، والمرحلة التي يعمل بها المدرس، وصورة شهادة ميلاد الرقْم القومي، مع أصل البطاقة الشخصية (رقْم قومي)، صورة أوّل تَعاقُد (موضَّحًا به الوظيفة المُتعاقد عليها)، وصورة مباشرة العمل لأول مرة، للمتعاقدين في 1/10/2017، 1/2/2018م، وصورة مباشرة عمل لأول مرة وثاني تَعاقُد، للمتعاقدين في 1/11/2016، 1/1/2017، وصورة المؤهّل الدراسيّ (التربويّ أو المؤهّل الدراسيّ، بالإضافة إلى: التأهيل التربويّ) المتعاقد عليه، وطلَبٌ مُعتمَدٌ من شيخ المعهد لدخول اختبار الكادر، موَضَّحًا به: نوع المعهد ( ب ـ ع ـ ع / ث)، "بنين" أو "فتيات"، وتقرير موجِّه مادة التدريس (التخصُّص المتعاقِد عليه المعلم- الذي يقوم بتدريسه المعلم، ويوافِق مؤهّلَه المتعاقد به)، وإقرارٌ من المعلّم المساعد بتحديد التخصُّص والمرحلة التي يعمل بها، مُعتمَدٌ ومَختومٌ من إدارة التنسيق بالمنطقة الأزهرية، على أن يكون مُطابِقًا لتقرير الموَجِّه.

ونوه الأزهر بأن محافظة شمال سيناء ستكون ضمن المرحله الاولي ويتم تسليم الاوراق والمستندات المطلوبه يوم 14/10/2018
في منطقة الإسماعيلية الأزهرية.
الأزهر يبدأ تسجيل بيانات 2075 معلما مساعدا من المتعاقدين

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