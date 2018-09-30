الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لإحياء ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر.. القائد العام: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع.. والقوات المسلحة تساهم بإمكاناتها في تخفيف العبء عن المواطنين

وزير الدفاع: ثورة يوليو نبراس مضيء نسير على دربه

نساهم بإمكاناتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع

ويستقبل نظيرته الهندية لبحث التعاون العسكري

ويلتقي القائد العسكري للتحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب





ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أبرز ما نشر عن القوات المسلحة ووزير الدفاع هذا الأسبوع، حيث أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فيما ألتقي وزير الدفاع، القائد العسكري للتحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب.وتفقد الفريق أول محمد زكي قوات التدخل السريح وصرح بأن مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع، كما القتى القائد العام القوات المسلحة بقوات المنطقة المركزية المصرية موضحا أن القوات المسلحة تساهم بإمكاناتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.كما التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بنظريته الهندية لتعزيز التعاون العسكري المشترك، كما وجه وزير الدفاع الجيوش والمنطاق والتشكيلات التعبوية والأسلحة المختلفة من عناصر من القوات المسلحة بمصاحبة أبناء الشهداء في الأسبوع الأول من المدارس.وزير الدفاع: ثورة يوليو نبراس مضئ نسير على دربهأناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وفى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل قام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ، كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراسًا مضيئًا نسير على دربه، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات موضحًا أن الشعب المصري الآن بقيادته الحكيمة الوطنية الواعية يصنع مرحلة تاريخية جديدة من أجل مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات الوطنية، وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريين بالعزة والكرامة.وزير الدفاع يلتقي القائد العسكري للتحالف الإسلامىإلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول راحيل شريف القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، بحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة التى تشهدها المنطقة، والجهود الرامية للقضاء على الإرهاب لتحقيق السلام وحفظ الأمن والإستقرار بالمنطقة.وأشاد القائد العام بالدور الفعال الذى يقوم به التحالف فى أعمال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، مؤكدًا على ضرورة التعاون المستمر لمواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط.ومن جانبه أعرب القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عن تقديره الكامل لمصر، مشيدًا بجهود مصر والقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب وخاصة العملية الشاملة "سيناء 2018".وزيرة الهجرة ووزير شئون المغتربين الأرميني يزوران القوات البحرية بالإسكندريةنظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة إلى قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية للجالية الأرمينية فى مصر، بدأت مراسم الزيارة بكلمة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية رحب فيها بالوفد فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة وتم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجهود التي بذلتها القوات البحرية على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير قاعدة الإسكندرية البحرية، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلا عن التدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات في ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتصبح مصنفة ضمن أقوى عشرة أساطيل بحرية على مستوى العالم، مشيدة بالدور الذى تقوم به القوات البحرية في حماية سواحل مصر والذى يبعث بالفخر بالقوات البحرية والقوات المسلحة المصرية.‎وزار الوفد حاملة الطائرات ميسترال والفرقاطة الفريم "تحيا مصر" ويخت المحروسة معربين عن سعادتهم بإمكانيات القوات البحرية وبالقطع البحرية الجديدة وعن فخرهم برجال القوات البحرية وقدرتهم فى قيادة وحدات بتكنولوجيا هائلة.‎حضر الزيارة "مخيتار هارابيتيان" وزير المغتربين الأرميني والأسقف أشود منتكسيان مطران الأرمن الأرثوزوكس وسفير أرمينيا بالقاهرة ومحافظ الاسكندرية.وفي سياق متصل، وجّه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بدفع لجان من القيادات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومختلف الإدارات والأسلحة لاستقبال ومصاحبة أبناء الشهداء إلى مدارسهم وذلك على مدار الأسبوع الأول من الدراسة.وأكد الضباط المصاحبين لأبناء الشهداء أن تضحيات آبائهم سوف تظل دوما نبراسا نهتدي به ونسير على دربه ومصدر للفخر والعزة لأبناء الشهداء وأسرهم، وأن ما تقدمه القوات المسلحة من رعاية لأسر الشهداء إنما هو جزء من رد الجميل لرجال قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.وعبر عدد من أبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه آبائهم في سبيل عزة الوطن وعن سعادتهم لرعاية القوات المسلحة لهم ولأسرهم كما ألقى مديري المدارس التي شهدت إستقبال أبناء الشهداء كلمة بطابور الصباح عن الشهيد ومنزلته، مؤكدين أن تضحية الشهداء تعكس إيمانهم العميق برسالتهم وشعورهم بالمسئولية تجاه الوطن.يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء واعتزازًا بالدور الوطني الذي قدموه من أجل عزة الوطن.وزير الدفاع: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقعومن جانبه، تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع ذات التشكيل الخاص، والذى يأتى فى إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة.وشارك القائد العام مقاتلى التدخل السريع فى تنفيذ طابور سير والذى يعد من التدريبات البدنية الشاقة التي ينفذها رجال القوات المسلحة دوريًا، كما تابع إجراءات طابور اللياقة البدنية التي أظهرت ما يتمتع به رجال التدخل السريع من لياقة بدنية عالية تمكنهم من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.وأشاد القائد العام بالجهد المبذول فى التدريب للإرتقاء بالفرد المقاتل بما يتناسب مع التكليفات والواجبات الخاصة التى تنفذها قوات التدخل السريع كما إستمع إلى عرض تقديمى تضمن الإمكانيات القتالية والأنشطة التدريبية التى نفذتها قوات التدخل السريع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التدريب القتالى هو المهمة الرئيسية للقوات المسلحة التى تكفل لها القوة والقدرة على مواجهة التهديدات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.والتقى القائد العام بقادة وضباط وصف وجنود قوات التدخل السريع وشاركهم تناول وجبه الإفطار، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال التدخل السريع مشيدًا بدورهم البطولى خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018" بالتعاون مع كافة الوحدات والتشكيلات لمكافحة الإرهاب البغيض، وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وطالبهم بضرورة تحرى الدقة والحذر فى الحصول على المعلومات فى ظل الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.مؤكدًا على الثقة فى قدرة الشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة فى تخطى الظروف الإقتصادية الحالية والنهوض بالوطن فى كافة المجالات فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها القيادة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي كما إستمع إلى آرائهم وإستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية ، معربًا عن اعتزازه بهم ، مؤكدا أنهم أحد أهم الدروع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة فى حماية أمن الوطن وصون مقدساته.وأشار القائد العام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كافة التشكيلات والوحدات وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية التى تواكب أحدث النظم العالمية ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالحالة الإدارية للمقاتلين وتعظيم الإستفادة من ملكاتهم وقدراتهم ، مطالباُ بالإستمرار فى بذل الجهد والتدريب الجاد والإستغلال الأمثل للأسلحة والمعدات وتطوير وتحديث أساليب الإستخدام بطريقة غير نمطية لمواجهة العدائيات المحتملة والعمل بروح الفريق وصولًا لأعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من الوفاء بالمهام الوطنية التى كلفهم بها شعب مصر العظيم.وزير الدفاع: نساهم بإمكاناتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنينالتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال القوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم للحفاظ على الأمانة التى كلفهم بها الشعب لحماية مقدساته وسلامة أراضيه.وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة مخاطر الإرهاب، وكل من يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها، مطالبًا رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.واستعرض القائد العام خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومي المصرى، مشيدا بالنجاحات التى حققتها العملية الشاملة "سيناء 2018" فى مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والإستثمار بسيناء.وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة تساهم بإمكاناتها فى دعم مقومات التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها القيادة السياسية للنهوض بالوطن فى مختلف المجالات، لتوفير مستوى معيشة أفضل للشعب المصرى بأسره.وأدار الفريق أول محمد زكى حوارًا مع رجال القوات المسلحة واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم، تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والإستعداد القتالى واللياقة البدنية داخل الوحدات والتشكيلات لبناء الفرد المقاتل الذى يمتلك الاحترافية فى تنفيذ المهام، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد للدفاع عن أمن مصر واستقرارها ويقاتلون من أجل أمنها وسلامتها ورخاء شعبها العظيم.وزير الدفاع يستقبل نظيرته الهندية لبحث التعاون العسكريإستقبل الفريــق أول محمــد زكى القــائد العام للقوات المسلـحــة وزيــر الدفاع والإنتاج الحربي "نيرمالا سيتارمان" وزيرة دفاع الهند والوفد المرافق لها والتي تزور مصر حاليًا في زيارة رسمية، حيث أجريت لها مراسم إستقبال رسمية وتم إستعراض حرس الشرف بمقر وزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.وعقد الجانبان مباحثات تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، وسبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة لكل من مصر والهند.وأعرب القائد العام عن اعتزازه بزيارة وزيرة دفاع الهند لمصر مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة.من جانبها أعربت وزيرة دفاع الهند عن تقديرها الكامل لمصر حكومة وشعبًا مشيدة بدور مصر الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن بمنطقة الشرق الأوسط ، مؤكدة حرص بلادها على تقوية العلاقات مع مصر وخاصة فى المجال العسكرى.