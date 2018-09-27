حبس عامل خمارة طعن حماة شقيقته بخنجر انتقاما لوالدته في الوراق

أمر المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية بحبس عامل ب "خمارة" 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل حماة شقيقته عقب التعدي عليها بـ "خنجر" بسبب خلافات بين زوجين بالوراق.



كشفت تحقيقات محمود سكر وكيل اول نيابة حوادث شمال الجيزة ان خلافات وقعت بين زوجين بمنطقة الوراق تدخل علي اثرها عائلتي الطرفين واثناء محاولتهما الصلح تفاقم الامر وقام علي اثره الزوج بضرب حماته والتعدي عليها بالسب ما اثار غضب شقيق الزوجة واراد الانتقام من الزوجة بالتعدي علي والدته بالمثل فقام باخراج سلاح ابيض "خنجر" من بين طيات ملابسه وسدد طعنة لحماة شقيقته بالظهر، اردتها قتيلة في الحال وفر هاربا.



واضافت التحقيقات التي اجريت باشراف المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة ان قوات قسم الوراق تمكنت من ضبط المتهم الذي واجهته النيابة بتحريات البحث الجنائي واقوال شهود العيان ووجهت له تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح ابيض وامرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.