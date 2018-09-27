أهلي 99 يفوز على الإنتاج الحربي بثنائية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه، الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من:



حراسة المرمى: رمضان أبو حطب.



الدفاع: محمد شكري – عبد الرحمن أشرف «مانو» – عادل زينهم – إبراهيم السيد.



الوسط: أحمد السيد – وليد عطية – صالح نصر – محمد خليل – زياد طارق.



الهجوم: فهد جمعة.



وفى الشوط الثاني، دفع مدحت طه، مدرب الفريق، بكلٍ من؛ ضياء وحيد بدلًا من محمد خليل، ومحمود بشار- العائد من الإصابة- بدلًا من زياد طارق، ومصطفى فوزي بدلًا من فهد جمعة.



الأهلي تقدم أولا بهدف سجله محمد خليل (‘4) من مجهود فردي رائع، وتعادل الإنتاج الحربى (‘١٥) بتسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن رزق «اللمبى».



وسجل صالح نصر الهدف الثاني للأهلي (‘٢٩)، من متابعة لهجمة داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢-١.



الفوز يعد الثالث على التوالي للأهلي، بعدما تغلب على وادي دجلة ٢-١، وعلى حرس الحدود ٤-١، وأخيرًا على الإنتاج الحربي ٢-١.



بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده لـ١٠ نقاط، في جدول ترتيب الدوري، ونجح مهاجموه في تسجيل ١١ هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق ٧ أهداف.



ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة السادسة أمام الداخلية، الخميس المقبل، على ملعب المؤسسة العمالية بشبرا.



ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من؛ إسحق أول، مدربًا عامًا، أحمد عبد الظاهر، مدربًا، خالد حسن مدربًا، لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، أسامة مصطفى، طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق، أخصائي العلاج الطبيعي.