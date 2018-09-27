مصطفى بكرى:لابد من وجود قيادات رشيدة بالمؤسسات الصحفية وماسبيرو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن الحوار الذى دار بينه وبين المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وقال « تحدثت مع رئيس الوزراء عن الطبقة الوسطى و معاناتها بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة» .



وأضاف "بكرى" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تحدث مع مدبولى أيضا عن ماسبيرو وعن الصحف القومية وما تعانيه من مشكلات مالية.



وتابع بكرى:" تحدثت عن مستقبل الدعم الحكومى لهذه المؤسسات، وكشف مدبولى أن الدولة ستستمر فى دعم الصحف ولكن على المؤسسات أن تطور من نفسها".



وأشار بكرى إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة وجود قيادة رشيدة في المؤسسات الصحفية وماسبيرو، وان يكون هناك حوكمة فى القيادة الصحفية.



وطالب بكرى أن يكون هناك معايير لاختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة والقنوات وينتهى نظام المجاملات، معلقا« الوسط الصحفى فى هذه الفترة يغلى ».

