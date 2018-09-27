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رياضة

إبراهيم فايق يشيد بـ كارتيرون المدير الفني للأهلي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أبدي الإعلامي إبراهيم فايق، إعجابه بـ كارتيرون المدير الفني للاهلي مؤكدا انه يتبع اسلوب اللعب الهجومي خاصة في مباريات الفريق خارج ارضه.

كتب "فايق" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شخصية كارتيرون باينه في الملعب.. الجرأة الهجومية ظهرت في أكثر من مناسبة في مباريات الأهلي خارج أرضه".

تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في شباك منافسه النجمة اللبناني في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المدينة الرياضية، ضمن منافسات الدور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

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إبراهيم فايق يشيد بـ كارتيرون المدير الفني للأهلي

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