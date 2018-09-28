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ديني

داعية إسلامي: على المعلم التحلي بالصبر مع الأطفال.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن العلم هو مفتاح كل شئ ومصباح حائر، وعلى الأمم الأم تهتم بالتعليم فى بلادها.

وأضاف جلال، فى لقائه على فضائية "المحور"، أن المعلم لابد أن يتسم بالإخلاص ويتجرد من الأهواء والانتماءات لأى حزب أو جماعة وإنما ينتمى لمنهج النبي الوسطي، وأن يبدع فى وسائل توصيل المعلومة للطلاب بشتى الطرق، ورحيما فى الشرح مع الطلاب والأطفال.

وأشار إلى أن المعلم عليه أن يتصف بالصبر فى توصيل المعلومة، منوها أن النبي أرشدنا إلى نعلم الأجيال أمور الدين والتفقه فيها.

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