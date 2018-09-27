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محافظات

محافظ دمياط تبدي استياءها من سوء حالة نظافة قرية الضهرة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:06 م
محافظ دمياط تبدي
محافظ دمياط تبدي استيائها من سوء حالة نظافة قرية الضهرة
زينب الزغبي
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمدينة الروضة لتفقد حالة النظافة وموقف حملات رفع الإشغالات ومتابعة تنفيذ جميع القرارات التى تم إصدارها خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة يوم العاشر من شهر سبتمبر الخاصة بالزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة و رفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بالميادين والشوارع الرئيسية.

وشددت المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة خلال تواجدها بميدان الكباس و طربق 191 على الاهتمام برفع مستوى النظافة و كذلك رفع كفاءة الطرق وتطوير المقاعد المنتشرة على جانبى الطريق.

كما وجهت المحافظ بالتأكيد على أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة و كذلك تكثيف الحملات لرفع الإشغالات حفاظًا على المظهر العام للمدينة

كما تفقدت محافظ دمياط قرية الضهرة و أبدت استياءها الشديد من سوء حالة النظافة بالقرية وكذلك تواجد عدد كبير من التعديات على الأراضى الزراعية.

ووجهت المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لقرية الضهرة بعمل حصر شامل لجميع حالات التعديات على الأراضى الزراعية و البدء فورا في إزالتها وكذلك التصدى لاى حالة تعدى جديدة فى المهد كما وجهت أيضا بتكثيف الحملات لرفع تجمعات القمامة ورفع مستوى النظافة بالقرية.

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