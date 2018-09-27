مياه الدقهلية تبحث آليات تغيير سلوكيات المواطنين مع لجنة المجتمع المدني

عقد اليوم الخميس الاجتماع الثالث للجنة المجتمع المدني برئاسة المهندس عزت الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور ممثلي قيادات المجتمع المدني، والمديريات بالمحافظة، والممثل الثقافي لليونسكو بالدقهلية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، وممثل فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ومكتبة مصر العامة، ومركز النيل للإعلام، وذلك بمقر ديوان عام الشركة وذلك في إطار الحملة القومية للحفاظ على مياه الشرب، والتي تتم بتكاتف جميع أجهزة المحافظة ومشاركتها بها، والتي بدأت في شهر مارس الماضي، ولحرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على الاندماج مع المجتمع المدني.



وقد تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الشركة والحضور، وما تم إنجازه بعد الاجتماعين الأول والثاني، وخطة عمل الشركة خلال الثلاث شهور القادمة، وأوجه التعاون والأفكار المقترحة لتطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المختلفة، وأهم المعوقات التي واجهت الشركة عند البدء في العمل المشترك معهم؛ حيث تهدف اللجنة لتكوين عناصر فعالة وقنوات مساعدة لتفعيل الخدمات وتحقيق أهداف الشركة الخاصة لنشر رسائل التوعية الخاصة بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وتجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي.



كما قام المهندس عزت الصياد بشكر الجهات التي تعاونت بالفعل مع الشركة وقدمت آليات التيسير لتنفيذ أنشطة التوعية. كما تم استعراض ما تم تنفيذه من أنشطة في مجال التوعية في الفترة الأخيرة من خلال عرض تقديمي مفصل. كما تمت مناقشة ضرورة تفعيل دور كل جهة للمشاركة في برنامج التوعية خلال العام الحالي، وذلك من خلال وضع خطة موحدة بين كافة الجهات تكون مهامها تضافر الجهود وتكثيفها لنشر ثقافة الترشيد.



واختتم الاجتماع بكلمات الحضور، والذين حرصوا على تقديم مقترحاتهم لتغيير سلوكيات المواطنين الخاطئة والتي تخص مياه الشرب والصرف الصحي وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال دوائرهم.



وقد أثنى الحضور على جهود الشركة برئاسة المهندس عزت الصياد، والدور الهام الذي تقوم به الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بالشركة لتوعية المواطنين من خلال تنفيذ حملات التوعية لحث المواطنين على ضرورة المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، وتلافي السلوكيات الخاطئة في استخدامات الصرف الصحي.