رمزية المرأة فى الحضارة المصرية القديمة بثقافة بنى سويف

أقام قصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان (رمزية المرأة في الحضاره المصرية القديمة) للدكتورة ماريا فرج عزت مدرس لغة بكلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف تحدثت عن دور المرأة وأهميتها في حياة الرجل.



واكدت "ماريا"، أن المرأة العظيمة تلهم الرجل والذكية تثير اهتمامه أما الجميلة فلا تحرك في الرجل إلا الشعور بالإعجاب. فكثيرة هي الأقوال والحكم التي قيلت في المرأة عبر العصور ولكنها اختلفت باختلاف الحضارات واختلاف نظرتهم وتقييمهم للمرأة وأهمية دورها بالمجتمع فقد كانت لكل حضارة رؤية ونظرية عن المرأة فمثال حضارة بلاد الرافدين القديمة تعتبر من أوائل الحضارات الإنسانية التي أعطت للمرأة أهمية كبيرة في نصوصها وذلك يدل على وعي المجتمع بدور المرأة بذلك الوقت ولقد أعطت الحضارة المصرية القديمة وضعا شرعيًا تعترف به الدولة كما أنها كانت تشارك في الحياة العامة وتحضر مجالس الحكم بل وتتولى زمام الحكم فسجل التاريخ لهذه الحضارة أسماء ملكات عظيمات(كنفرتيتي)



واضافت ان (كيلوباترا) ممن أدرن شؤون البلاد والعباد وأوصلن الحضارة الفرعونية إلى قمة مجدها وللمرأة العربية مكانة رفيعة فقد أخذت علي عاتقها جميع الأدوار والمهام البشرية فهي الشيخة التي أشرفت علي فض النزاعات والاحتكام بين القبائل قديمًا كما أن تأثيرها كان ولا يزال واضحًا وكبيرًا علي الحياة العامة



وأقام بيت ثقافة اهناسيا المدينة أمسية شعرية بحضور أعضاء نادي الأدب والشعراء والمثقفين منهم عطيه معبد، أحمد هارون، محمد سيد، أحمد سمير، نور سليمان، ربيع إمام، أحمد محمد، مصطفى نور، وثروت البنا.



كما أقام بيت ثقافة ابو سليم محاضرة عن أماكن لها تاريخ (مسجد السيدة حورية ببني سويف) والذي يُعد من أشهر المساجد التي يتوافد اليها الزوار الصغار والكبار من كل أنحاء الجمهورية حيث يقع المقام داخل مسجد يعود بناؤه الي أكثر من قرن ويفتح أبوابه طول العام أمام الفقراء والمحتاجين لمساعدتهم وإقامة مائدة الرحمن طوال شهر رمضان الكريم لإطعام الفقراء وأثناء الاحتفال بمولدها الذي يستمر لمدة أسبوع يتزين خلالها المقام بالأنوار من الداخل والخارج وينشد المنشدون في مكبرات الصوت أناشيد ال البيت ومدح النبي. و السيدة حورية تدعي زينب الحسينية ولقبت بالحورية لشدة جمالها وتوفيت وهي بكر بعد إصابتها بحمى شديدة ودُفنت بمدينة بني سويف.