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محلل سياسي: الدول العربية المقصر الأول في القضية الفلسطينية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال مهدي عفيفي، المحلل السياسي، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية خلال اجتماع الدول الإسلامية، كانت لدراسة ردود أفعال الشعوب والحكومات بالمنطقة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا تقوم علي قرارات عشوائية.

وأوضح عفيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامجه"الحياة في مصر" المذاع على فضائية" الحياة"، أن قرارات الولايات المتحدة التي اتخذتها ضد فلسطين كانت بناء على دراسة الشعوب العربية، ومساندة إسرائيل وهي تعد أهم البلدان للولايات المتحدة التي تضمهم مصالح مشتركة.

واشار المحلل السياسي، إلي أن الدول العربية هي المقصر الأول في القضية الفلسطينية، وعدم دعمها لقضاياها الأساسية والعمل في منظومة تسمح بوصول الصوت العربي للعالم أجمع.

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