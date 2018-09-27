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أخبار البلد

العاملين بالبترول تختتم دورة مهارات إدارة الصراع وتفويض السلطة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
محمد غالي
اختتم محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة التدريبية فى " مهارات إدارة الصراع و تفويض السلطة" والتى أقيمت فى منار مصر للبترول فى الفتره من ٢٣ إلى ٢٧ من شهر سبتمبر الجاري.

وقام جبران بتكريم الحضور بالدوره بمنح شهادات تقدير للمتدربين، ويأتى هذا التدريب فى إطار الخطة التدريبية للنقابة العامة والتى تهدف الى تنمية مهارات النقابيين و اتقانهم لقواعد العمل النقابى.

والتقى جبران بالنقابيين المتدربين وتبادل معهم اطراف الحديث و قام بالرد على استفساراتهم فى كل ما يتعلق بالشأن النقابى، مؤكدا بأن النقابة العامة تبذل قصارى الجهد لتقديم كل الدعم و المسانده للنقابيين الجدد من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمه للزملاء بالقطاع.

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