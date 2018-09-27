أمين الجامعة العربية: عجز الأونروا تقلص لـ 180 مليون دولار..فيديو





موضحا أن أمريكا تضخ 350 مليون دولار سنويا كمساعدات إنسانية، ولكنها توقفت عن ضخ ذلك الدعم مما تسبب في العجز.



وأضاف أبو الغيط في حواره على قناة " دي إم سي"، أن العجز داخل المنظمة تقلص من 350 مليون دولار «حصة الدعم الأمريكي داخل المنظمة» إلى 180 مليون دولار من دعم الكثير من الدول للمنظمة.



وتابع: "اجتماع الوزراء العرب كلف الأمانة العامة للجامعة العربية بوضع مجموعة من الخيارات للتعرف على كيفية تجاوز الإمتناع الأمريكي عن دفع الحصة في منظمة الأونروا".



واستطرد أبو الغيط: "القيادة الفلسطينية ترفض ان تكون أمريكا وسيطا لحل القضية الفلسطينية، ونأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر وتغير سياستها تجاه القضية الفلسطينية".

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ميزانية منظمة الأونروا لدعم وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدر بمليار و200 مليون دولار.