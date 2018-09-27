تعزيز التعاون بين جامعة كفر الشيخ والجامعات النيجيرية..صور

استقبل الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، وفدًا من الهيئة القومية للجامعات النيجيرية، يضم الدكتورة رقية أحمد رفاعة وزيرة التعليم سابقًا، والدكتور بيتر أكينسولا أوكيبيوكولا السكرتير التنفيذى للهيئة، وعدد من رؤساء الجامعات النيجيرية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعات النيجيرية وجامعة كفرالشيخ في مجالات التعليم والبحث العلمي .



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال اللقاء، إن الجامعة حريصة على دعم علاقات التعاون مع دول إفريقيا، مشيدًا بمستوى العلاقات التاريخية وعمق الروابط التى تربط مصر بنيجيريا فى كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.



وأضاف القمرى أن الجامعة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لنيجيريا فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب النيجيريين للدراسة بكليات ومعاهد جامعة كفرالشيخ، وتلبية الاحتياجات النيجيرية في مختلف التخصصات، فضلًا عن تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في نيجيريا خاصة استقطاب الطلبة النيجيريين على مستوى درجة البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من برامج البحث العلمي بين الجانبين.



وفي سياق متصل، أجرى رئيس الجامعة يرافقه الوفد النيجيري جولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة شملت كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، معهد علوم وتكنولوجيا النانو، كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، كلية الطب البشرى، والمستشفى الجامعى اذي نال إعجاب الوفد وحرصه على زيارتها في كل زيارة لمصر.



وتوجه الوفد النيجيرى بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على حُسن الاستقبال والضيافة مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة خدمة لأبناء إفريقيا ودول المنطقة.