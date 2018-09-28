تفاصيل واقعة مدرسة الحصيرة بطوخ..وإحالة 32 من العاملين للتحقيق

أثار انتشار صور لتلاميذ مدرسة الشهيد عبدالله أشرف الابتدائية بطوخ وهم يفترشون الأرض كثيرا من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعى، صدى البلد انتقلت إلى المدرسة لنقل الصورة على الطبيعة ومعرفة حقيقة الصور التى تم نشرها.





حيث رصد الموقع انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والفصول الدراسية وتواجد الطلاب وجلوسهم على المقاعد دون أى مشاكل تذكر.





من جانبها قالت مصادر داخل إدارة طوخ التعليمية أن مدرسة الدير الابتدائية التى يطلق عليها مدرسة الشهيد عبدالله أشرف، تعمل فترة واحدة بقوة 12 فصلا بإجمالى عدد طلاب 750 تلميذا.





وأكدت المصادر ان المدرسة مؤجرة وصدر لها قرار إخلاء من قبل هيئة الأبنية التعليمية وتم نقل الطلاب لمدرسة الدير الإعدادية المشتركة والدراسة بها في الفترة المسائية إلا أن مدير المدرسة الإعدادية أعلن رفضه للقرار وبالفعل، قام باستغلال تواجد الطلاب فى احد الفصول التى كانت عبارة عن مخزن للكتب وتصويرهم وهم يفترشون الأرض فى محاولة لإثارة البلبلة والرأى العام ولم يطالب بتوفير المقاعد للطلاب.





وأكدت المصادر أن الدراسة تسير بانتظام داخل المدرسة وجميع الطلاب يجلسون على المقاعد ولا توجد أى شكاوى من الطلاب او اولياء الامور.





من ناحية اخرى قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إقالة مدير مدرسة الدير الإعدادية بطوخ وإحالته للتحقيق بعد تصويره طلاب مدرسة الشهيد عبدالله أشرف الإبتدائية وهم يفترشون الأرض وعدم إخباره للمديرية عن عدم وجود مقاعد للطلاب والتى عملت على الفور على توفير تلك المقاعد.





وأشار وكيل الوزارة الى أنه بالفعل تم توفير كافة المقاعد المطلوبة وتوزيعها بفصول المدرسة حفاظا على الأطفال مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير يومية من مديري الإدارات بالمحافظة بشأن متطلبات المدارس وسير العملية التعليمية ورفعها مباشرة لمحافظ القليوبية لاتخاذ ما يلزم تجاهه.





كما قرر وكيل الوزارة احالة 32 موظفا من العاملين بديوان عام الإدارة إلى التحقيق بسبب الغياب والتاخير عن العمل والخروج بدون اذن.





وكانت مدرسة الشهيد عبدالله شحاتة الابتدائية المشتركة بالدير قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث لجأ تلاميذ المدرسة إلي افتراش الأرض بأحد فصول الصف السادس الابتدائي، وتلقي دروسهم علي "حصيرة" بسبب قلة عدد المقاعد الدراسية بالفصل





أولياء أمور تلاميذ المدرسة أبدوا استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أنهم فوجئوا بنقل أبنائهم لمبني المدرسة الإعدادي ونظرا لعدم وجود فصول كافية تم إخلاء مخزن الكتب وتحويله لفصل للصف السادس الإبتدائي ونظرا لعدم وجود مقاعد كافية فتم وضع حصيرة للتلاميذ ليجلسوا عليها.





وقال أحد أولياء الأمور إنه فوجئ هو وعدد من أولياء الأمور بجلوس أبنائهم علي حصيرة داخل الفصل لتلقي دروسهم، مشيرا إلى أنه تم نقل المدرسة من مقرها الأصلي إلي مقر بديل بالمدرسة الإعدادي، حيث قام المسئولون بنقل الطلاب دون اتخاذ التدابير اللازمة ونظرا لقلة عدد المقاعد تم فرش جزء من الفصل بالحصير ليجلس عليه الطلاب.





وأضاف أن هذا المنظر يتنافي تماما مع ما أطلقته وزارة التربية والتعليم من مشروع جديد للتعليم ونظام حديث، وقال كيف ونحن في عصر المدارس اليابانية أن يجلس التلاميذ بهذا الشكل علي الأرض ويتلقون دروسهم علي حصيرة.





ومن جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه ببحث الواقعة تبين أن المدرسة المشار إليها كانت في أحد المقرات المؤجرة، وصدر قرار بتسليمها وإخلائها فتم إخلاء التلاميذ وضمهم لمبني مدرسة الدير الإعدادية، وهو أمر يرفضه البعض وهو ما دعاهم لإثارة المشكلة وترويج أن المدرسة غير مكتملة وغير جاهزة لاستقبال الطلاب وأن الطلاب يجلسون علي الأرض.



