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فادي عبد الرحمن: الاقتصاد القطري يَمر بأسوأ حالاته.. والبورصة في تراجع

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
توك شو
علق المُحلل الاقتصادي، فادي عبد الرحمن، على أنَّ دولة قطر أكثر الأسواق العالمية عُرضة لخفض تصنيفها الائتماني وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز، قائلًا: «هذا مُؤشر وَاضح لِانعدام الثقة بِالنسبة للمستثمر بشكلٍ عام، وهنا نتحدث عن مصطلح إحساس المستثمر.. كيف يَضع المستمثر أمواله في دولة غير مستقرة سياسيًا ودولة مشاكلها كثيرة مع الجيران ومع المحيط، وكذلك دولة مشاكلها تتجاوز المحيط أيضًا وتَصل لقارات ودول مختلفة».

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال لِقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ هذا انعكاس واضح لِخفض التصنيف الائتماني للبنوك القطرية ومثالًا على ذلك البنك التجاري القطري وبنك الدوحة في خفض تصنيفهما، موضحًا أنَّ هناك انخفاضًا لِودائع غير المُقيمين بحوالي 25%، بالإضافة لحوالي 40 مليار دولار نَقص في الموجودات الأجنبية لدى البنوك القطرية، لذلك الصورة صعبة للغاية.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز، قد أعلنت أن التصنيفات الائتمانية، تصدر قطر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف الائتماني من الوكالة، مع استمرار تأثرها بالمقاطعة التي تفرضها دول عربية على الدوحة.


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