أبو سعدة: الوضع في الأراضي الفلسطينية قابل للانفجار

قال الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، إنهُ مِما لاشك فيه، إن هناك كثيرًا منْ المُتحدثين أمامَ الدورة الحالية لِلجمعية العامة للأمم المتحدة أكدَّوا على ضَرورة حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي كَأساس لِلاستقرار والأمن في مَنطقة الشرق الأوسط في ظِل حَالة التدهور والانهيار التي تَدور في المِنطقة.



وتابع «أبو سعدة»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنَّ هذا مَا أكدهُ ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ومن المفترض أنْ يُؤكد عليهِ الرئيس مَحمود عباس «أبو مازن» في خطابه مساء هذا اليوم، بالإضافة إلى اهتمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دُونالد ترامب، بهذا الموضوع عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والكل يَعرف بأن الوضع في الأراضي الفلسطينية وضع أصبحَ غير مقبول على الإطلاق وهو وضع قابل للتفجر في أي لحظة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن تأييده لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس حل الدولتين، مؤكدًا أنه واثق من أن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات، وذلك في حديثه باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، التي شهدت إجماعًا دوليًا على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم الشرعية.





