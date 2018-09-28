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اقتصادي:أوروبا تتجه نحو استخدام الورقة الإيرانية للضغط على أمريكا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
توك شو
قال صادق الركابي المُحلل الاقتصادي، يَبدو أنَّ أوروبا تَتجه نَحو استخدام الورقة الإيرانية لِلضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً وأنها لديها تَوترات بِالنسبة لِملف «التعريفات الجمركية» معَ الجانب الأمريكي.

وأضاف «الركابي»، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المُذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ أوروبا تُريد إرسال رسالة إلى الجانب الأمريكي بأنها قادرة على أنْ تستخدم الورقة الإيرانية لكن الأمر ليس بِهذه السهولة، موضحًا أنَّ الدول الأوروبية لا يُمكنها كَحكومات أنْ تضغط على الشركات الأوروبية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا تفكر في السحب من مخزونات النفط المخصصة للطوارئ لتبديد أثر العقوبات الوشيكة على إيران، وأنها ستعتمد على كبار المنتجين العالميين للحفاظ على استقرار السوق.


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