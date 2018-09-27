السجن 5 أعوام لـ صبحي صالح وحسن البرنس و14 إرهابيا والمؤبد لـ15 آخرين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبد القادر الكيلاني، بالسجن لمدة 5 سنوات بحق 14 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بينهم القيادي "الإخواني" حسن البرنس، وصبحي صالح، القيادي بجماعة "الإخوان" الإرهابية.



كما قضت بالسجن المؤبد غيابيًا لـ15 إرهابيًا آخرين، ومعاقبة إرهابي أخر يدعي "عبد العزيز. م. ع"، بالسجن 10 سنوات، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين ويدعي "أحمد. إ. ال" لوفاته، وذلك في القضية التي ضمت 33 متهمًا من جماعة "الإخوان" الإرهابية.



تعود وقائعها إلى 3 يوليو من عام 2013 خلال أعمال شغب شهدتها المدينة حيث وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بتأسيس على خلاف أحكام القانون وهي جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



ووجهت إلى المتهمون تهم أخرى منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مستخدمين الإرهاب طريقا لتحقيق