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أمين الجامعة العربية: نرفض التدخل الإيراني في سوريا والعراق ولبنان.. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:38 م
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
هاني حسين
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إننا نرفض التدخلات الإيرانية في سوريا واليمن ولبنان، وهناك سعي إيراني للامتداد حتى البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أبو الغيط في حواره على قناة " دي إم سي"، أن إيران متواجدة في لبنان وسوريا واليمن، ويزعمون أنهم متواجدون في سوريا بطلب من الدولة السورية.

وتابع: "على إيران تغيير مناهجها لأنها تتحرك بشكل يزيد من نفوذها على الأرض العربية، وعلى إيران التعهد بعدم التدخل في القضايا العربية".

واستطرد:" أمريكا سمحت لإيران باستعادة الكثير من الأموال المجمدة بعد اتفاق عام 2015، وتساعدهم تلك الأموال على الانتشار في المنطقة العربية".

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