وسام فتوح: 4 بنوك مصرية تثبت جدارتها الائتمانية خلال 6 أشهر

كشف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن أن دخول 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي (الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي مصر، العربي الإفريقي الدولي)، برأسمال أساسي بلغ9.2 مليار دولار يعد خطوة مهمة، موضحا أن تلك البنوك تدير موجودات تقدر بـ 147.9 مليار دولار.



وأوضح " فتوح" في تصريحات له علي هامش فاعليات المؤشرات المالية للاتحاد خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، أن دخول بنكي الأهلي المصري و التجاري الدولي، ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفين حوالي 556 مليون دولار.



وحصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ319 عالميًا بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن العام 2016، تلاه البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية محليا والـ456 عالميًا.