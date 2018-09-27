رئيس الوزراء: يتم تكثيف الجهود لحل مشكلات الصعيد المعرقلة للتطوير

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن اليوم هو ختام زيارة لمحافظات صعيد مصر، وقد شهدت الزيارة تغطية قطاعات كثيرة مثل السياحة، الصحة، التعليم، الصناعة والنقل بمحافظة أسيوط، سوهاج وقنا، مؤكدا أنه قام بزيارة عدد كبير من المشروعات داخل محافظة قنا للتعرف علي حجم الإنجاز الذي تم تحقيقة، ومعرفة التحديات التي تواجه التطوير.



واوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أذيع على فضائية"الحياة"، أنه سوف يتم تكثيف الجهود لمحاولة حل المشاكل التي تعوق عملية التطوير والتقدم خلال الفترة القادمة.



واشار رئيس الوزراء، إلي أن قام بتفقد مشروعات ترميم معبد دندرة الأثري، بالإضافة للمشروعات السكنية والزراعية العملاقة التي قامت بها الدولة.



وتابع، أنه قد اجتمع مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة قنا، للاستماع لمشاكل المحافظة التي تواجه المواطنين ومحاولة الوصول لحلها، منوها إلي أن "زيارته الميدانية سوف تتكرر في القريب العاجل بداخل محافظات مصر".