داعية إسلامي يوجه نصيحة لطلاب العلم.. فيديو

ناشد الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، طالب العلم ألا ينقل المعلومة وهو غير متأكد منها خاصة فى الأمور الدينية حتى لا تصدر منه فتتسبب فى وفاة أحد الأشخاص فيتحمل هو الإثم.



وأضاف جلال فى لقائه على فضائية "المحور"، أن طالب العلم عليه أن يبحث فى العلم الذي يتلقاه ولا يأخذه إلا من العلماء الموثوق بعلمهم ويبتعد عن العلماء المضللين أو مروجي الشائعات.



وأشار إلى أن طالب العلم عليه أن يتخلق بصفات اللين والرفق مع أستاذه ومعلمه وألا يتجاوز فى الحديث معهم.



