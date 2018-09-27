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أخبار العالم

الكونجرس يناقش مشروع قانون للتصدي للأنشطة الإيرانية في العراق

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:58 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مررت مشروع قانون يهدف للتصدي لمحاولات إيران زعزعة الاستقرار في العراق.

والمشروع، الذي يحتاج إلى تصويت من مجلس النواب والشيوخ لإقراره بشكل نهائي، يستهدف الكيانات والإفراد الإيرانيين الذين يهددون السلام والاستقرار في العراق.

ومن بين العقوبات المقترحة تجميد أموال عدد من الشخصيات الإيرانية المتورطة في زعزعة الاستقرار في العراق وعدم منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

ولدى إيران عشرات الميليشيات المسلحة في العراق، منعت البلد الغارق في العنف من الاستقرار الأمني، بينما تهيمن طهران على العديد من الأحزاب السياسية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران منتصف الشهر الجاري من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية.

وسبق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن فرض في مطلع العام عقوبات على 14 فردا وكيانا لعلاقتهم بانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان والرقابة في إيران، ودعم برامج الأسلحة الإيرانية.

وفي مايو، فرضت واشنطن عقوبات على 5 إيرانيين لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، وتمكينهم الحوثيين في اليمن من إطلاق صواريخ على مواقع في السعودية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف في مارس الماضي أن الحرس الثوري صرف مبلغ 16 مليار دولار منذ العام 2012 من ثروات الشعب الإيراني لدعم نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن.

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