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أمين عام الجامعة العربية: توقيع عقوبة على الأطراف الليبية المتنازعة..فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:49 م
أمين عام جامعة الدول
أمين عام جامعة الدول العربية
حمزة شعيب
قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان ممثل السكرتير العام للإمم المتحدة للشأن الليبى طالب بفرض عقوبات على الميليشيات المتنازعة داخل ليبيا، والجامعة العربية وافقت على هذا القرار.

وأضاف "أبو الغيط" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، الجميع يعترف اليوم بصعوبة إجراء انتخابات داخل ليبيا، لافتا إلى أن إيطاليا تحبذ عقد مؤتمر فى شهر نوفمبر القادم لوضع أولويات وجدول يتم التحرك على أساسه فيما يخص الشأن الليبيى.

وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أنه من المقرر توقيع العقاب فى حالة عدم موافقة بعض الأطراف الليبية المتنازعة، مضيفا:" نسعى للتوفيق بين الفرقاء الليبيين".

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