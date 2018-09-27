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اقتصاد

خبيرة اقتصادية: تثبيت سعر الفائدة ملائم للمرحلة الراهنة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
محمد يحيى
ثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إجراء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير، مؤكدة انها خطوة مهمة و تلائم المرحلة الراهنة.

وأضافت "شلبي" في تصريحات لـصدي البلد، ان قرار البنك المركزي يراعي دوما التحديات التي تشهدها الساحة الدولية علي الصعيدين السياسي و الاقتصادي في ظل الحروب الاقتصادية بين الصين وتركيا واثرها علي الاسواق الناشئة و رفع سعر الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي.

واوضحت أن البنك المركزي ملتزم بالسيطرة علي معدلات التضخم عند نسب آمنة، مؤكدة ان رفع سعر الفائدة قد يؤدي الي التأثير علي الاستثمار حتي وان كانت هناك استفادة للمودعين، لكنها ستكون ديونا واعباء علي الجهاز المصرفي سوف يسددها، بالاضافة لتكبد المستثمرين اعباء اسعار الفائدة علي القروض وهو ما يؤدي لرفع اسعار السلع والخدمات بصورة أكبر.

كان البنك المركز المصري قد ثبت أسعار الفائدة علي الايداع والاقتراض لليلة واحدة عند 17.75 و 16.75% بالاضافة للعمليات الرئيسية للبنك و وسعري الائتمان والخصم عند 16.25%.

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