ضبط راكب أثناء سفره إلى دولة عربية وبحوزته نحو 8 آلاف قرص مخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد الركاب حال سفره إلى إحدى الدول العربية وبحوزته نحو 8 آلاف قرص مخدر.



كانت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي قد نجحت في ضبط المدعو "علي.ج.ع" – مواليد 1962، حال توجهه للسفر على إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وأثناء إتمام إجراءات التفتيش اللازمة، تم العثور بحوزته على 7750 قرصا من عقار "الترامادول" المخدر مخبأة وسط عبوات مأكولات.



يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وخاصة جرائم حيازة وتهريب المواد المخدرة، والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.